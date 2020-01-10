Путин раскритиковал чиновников Крыма

Президент России Владимир Путин раскритиковал власти Крыма из-за проблем в водоснабжении и экологии. Такое заявление он сделал во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
«Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», — приводит слова президента ТАСС.
Путин добавил, что для развития Крыма в последние годы было сделано много. Он отметил улучшения в социальной, правовой и хозяйственной сферах. Важным фактором, по словам главы государства, стало развитие магистральной инфраструктуры.
Президент призвал чиновников повышать качество жизни в Крыму. Он обратил внимание на ремонт домов, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств. Путин добавил, что речь идет не только о туристических зонах, но и обо всех населенных пунктах на полуострове.
Во время совещания президент также рассказал, когда начнется регулярное движение грузовых составов по Крымскому мосту. По словам Путина, грузовое сообщение откроют с 1 июля 2020 года, пишет деловая газета «Взгляд».