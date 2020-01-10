Чиновников обязали декларировать имущество, разделенное при разводе

Российские чиновники с 2020 года обязаны декларировать имущество, отошедшее супруге или супругу при разводе. Министерство труда обновило методические рекомендации по предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе.
«Чиновники теперь будут декларировать недвижимость, транспортные средства и ценные бумаги, отошедшие супруге/супругу», — пишет РБК, ссылаясь на текст документа. По закону имущество, нажитое супругами во время брака, является их общим. Однако при заключении брачного договора, в случае расторжения брака в судебном порядке, можно определить, кто владеет тем или иным имуществом.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в этом году должны представить почти 2 млн человек — федеральные и региональные госслужащие. Ежегодно Минтруд РФ совместно с администрацией президента и Генеральной прокуратурой готовит методические рекомендации для декларирования госслужащими сведений о доходах и имуществе. Эти сведения должны предоставляться до 1 апреля.