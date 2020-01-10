Отец стрелка Шамсутдинова удивлен, что в деле о дедовщине виновным стал рядовой: «Там концлагерь?»

Шамсутдинов-старший не верит следствию в деле о дедовщине Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Отец тюменского солдата-срочника Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, Салим Шамсутдинов удивлен тем, что подозреваемым в неуставных отношениях над его сыном оказался обычный рядовой части, а не кто-то из офицеров.

Шамсутдинов-старший в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что в деле помимо его сына фигурируют еще восемь человек — это ребята, которые были призваны с Рамилем в один год. Рамиль говорил адвокатам, что ему за 10 дней до трагедии не давали спать несколько суток, заставляли десятки раз одевать и снимать костюм химзащиты и так далее.

Салим Шамсутдинов считает странным, что подозреваемым по делу проходит рядовой Рустам Мухатов, который выжил при стрельбе. «Его [сына] до такой степени мучили, что он уже не мог ни отпора давать, ничего. Концлагерь там, извините, или что? Вот этого я не понимаю. И роль офицеров этих вообще замалчивается. Что, офицеры этого не видели? Или их вообще там не было?», — задается вопросами отец солдата.

Уже в СИЗО сын признался отцу, что кормили его очень плохо. поэтому он сильно ослаб в армии. «Папа, нас очень плохо кормили, только зайдем в столовую, сядем — уже все, закончили прием пищи, а хлеб с собой в карман не положишь, потому что это западло, с хлебом потом поймают в казарме, нехорошо будет», — передал слова сына отец.

Про письмо, которое сын написал в СИЗО родственникам погибших солдат, Шамсутдинов-старший рассказал, что его сын остался «нормальным человеком»: «Человечность его не сломали. Он ведь осознает все равно, что совершил преступление, причинил кому-то горе, он хорошо это понимает. Он передо мной извиняется, потому что он меня очень любит, я же его один воспитывал».

25 октября 2019 года Шамсутдинов-младший расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь из них погибли на месте, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в столичный госпиталь имени Бурденко.