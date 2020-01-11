Кудрин начал проверку региональных вузов, но уже недоволен

Ведомство Алексея Кудрина начало «шерстить» вузы в регионах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Счетная палата РФ заявила о намерении провести «комплексный анализ деятельности высших учебных заведений» с особым упором на региональные вузы. Пока проверка еще только началась, однако у подчиненных Алексея Кудрина уже появились серьезнейшие претензии ко всей системе высшего образования России.

«Национальные проекты сейчас практически игнорируют вузы второго эшелона. Так, сегодня есть регионы, где практически отсутствуют вузы с высоким и средним баллом ЕГЭ при поступлении студентов», — цитирует « Коммерсант » выводы аудиторов Счетной палаты.

По данным издания, пока ведомство Кудрина успело лишь провести проверку опорного Владимирского госуниверситета им. Столетовых и классического Ивановского госуниверситета. Ревизоры, однако остались недовольны тем, что эти вузы тратят выделенные им деньги в основном лишь на заработную плату и налоги.

Как полагают в Счетной палате, последние новации и реформы в сфере высшего образования с трудом применяются в региональных вузах. По мнению подчиненных Кудрина, на данный момент «основным фактором, сдерживающим развитие университетов, выступает ограниченность ресурсов для обновления материально-технической базы, обеспечивающей их привлекательность на рынке образовательных услуг».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что осенью 2019 года судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов. Эксперт считает, что «улучшения в образовании длятся лет тридцать», но результаты их по-прежнему можно считать спорными. Судья подчеркнул, что в РФ преподаватели получают крайне маленькие зарплаты, однако качество обучения зависит напрямую от «благополучия и достоинства» лекторов. Арановский отмечает, что в российских вузах для получения хорошей зарплаты преподавателям необходимо не преподавать и обучать, а заниматься учебно-методическими комплексами, размещением заявок по фондам и ведомствам, оформлением аккредитации и формированием индексов цитирования.