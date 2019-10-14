В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы

Судья Арановский считает, что власти должны были тратить деньги на зарплаты преподавателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов. Эксперт считает, что «улучшения в образовании длятся лет тридцать», но результаты их по-прежнему можно считать спорными.

«Профессиональное образование не в состоянии уверенно гарантировать квалификацию обладателей дипломов. <…> В системе образования столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта <…> Придется теперь подождать, пока дипломы большинства вузов и техникумов (лицеев, колледжей и др.) станут убедительными», — передает газета « Коммерсант» слова Арановского.

Судья подчеркивает, что в России преподаватели получают крайне маленькие зарплаты, однако качество обучения зависит напрямую от «благополучия и достоинства» лекторов. Арановский отмечает, что в российских вузах для получения хорошей зарплаты преподавателям необходимо не преподавать и обучать, а заниматься учебно-методическими комплексами, размещением заявок по фондам и ведомствам, оформлением аккредитации и формированием индексов цитирования.

Помимо этого, судья упрекает руководителей российских вузов за отказ от «самоуправления и академической свободы», в результате чего ректоры занимаются обслуживанием системы, «которая выдает разрешения на профессию». Эксперт подытоживает, что «бессчетные ресурсы», вложенные в реформы образования, надо было потратить «на достойную оплату преподавательского труда».