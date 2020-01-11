На Украине заявили, что у России нет надводного флота

Российский флот не имеет надводных судов, заявили на Украине Фото: miliman/pickupimage.com

Россия не обладает надводным флотом в Черном море. Такое мнение высказал председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк порталу «Обозреватель».

По мнению Романюка, состояние Черноморского флота России «крайне плачевное». «В России вообще нет надводного флота», — заявил политик. Он напомнил, что 6 января ракетный крейсер «Маршал Устинов» не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле. Чуть ранее большой десантный корабль «Орск» сломался в море, и был доставлен назад буксирами.

«Поэтому говорить о том, что Черноморский флот РФ представляет собой какую-то угрозу в регионе — это просто какая-то гипербола», — резюмировал он. По словам Романюка, флоты Турции и Румынии на порядок превосходят российский.

Черноморский флот России является средством обеспечения военной безопасности на юге страны. К 2017 году в состав флота вошли более 50 новых боевых кораблей, катеров и подводных лодок. В то время как в ВМС Турции находятся 16 фрегатов, 12 подводных лодок и 10 корветов. Румынский военно-морской флот обладает лишь тремя фрегатами и четырьмя корветами. Киев же обладает единственным боеспособным фрегатом, подводных лодок на вооружении Украины нет.