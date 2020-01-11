Бюджет России лишился сотен миллионов долларов из-за махинаций нефтепереработчиков

Российский бюджет лишился миллиардов рублей из-за нефтянников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Переработчики нефти стали активнее уклоняться от уплаты экспортной пошлины — из-за этого бюджет России лишился 55 млрд рублей. Об этом сказано в отчете экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

«Российские нефтеперерабатывающие заводы недоплатили в бюджет более 55 млрд рублей (около 900 млн долларов) в январе—октябре 2019-го года», — сообщает РБК. По данным журналистов, нефтепереработчики используют «игры кодами» — махинация, при которой вместо уплаты таможенных пошлин нефтепродукт переводят в льготную категорию.

Как уточняет руководитель информационно-аналитического центра RUPEC Андрей Костин, присвоение кодов при экспорте мазута носит лишь уведомительный характер, а сами таможенники не всегда имеют ресурсы или желание проверять соответствие. По его словам, ответственность в данном случае лежит на регуляторах.

В Федеральную таможенную службу России направлен официальный запрос.