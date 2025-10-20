Вэнс: США хотят сами вооружиться «Томагавками», а потом думать об Украине

США ставят на первое место свою безопасность Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения о поставках крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) Украине. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс журналистам своего пресс-пула. По словам Вэнса, американская администрация в первую очередь уделяет внимание обеспечению вооружением собственных войск, а не передаче стратегических систем другим странам.

«США пытаются в первую очередь обеспечить безопасность Америки. И, очевидно, это означает, что нам нужно иметь запас важнейших систем вооружений для наших собственных вооруженных сил, для наших войск. Именно этому уделяет первостепенное внимание президент [США]», — пояснил вице-президент.

Он добавил, что решение о возможных поставках «Томагавков» Киеву пока не принято. «Если он [Трамп] посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но он еще не принял такого решения относительно ракет „Томагавк“», — подчеркнул Вэнс.

