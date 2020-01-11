В Екатеринбурге на продажу выставили позолоченную квартиру в центре города. Соответствующее объявление выставлено на сайте агентства недвижимости «Л и ПАРТНЕРЫ».
«На территории дома функционирует система охраны, видеонаблюдения и консьержей. Очень достойные соседи», — сказано в описании пентхауса. Квартиру, расположенную по адресу Николая Никонова, 8, планируется продать за 44 млн рублей. Помимо многочисленных комнат и санузлов, обрамленных в золото, в квартире есть собственная терраса.
Известно, что рядом с «золотым пентхаусом», на Николая Никонова, 4 живет свердловский губернатор. В конце 2019 года в доме была выставлена на продажу квартира в стиле черного лебедя из балета «Лебединое озеро».
Получить комментарий представителя продавца не удалось — на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.