10 января 2020
09 января 2020

На Урале продают позолоченный пентхаус. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Двойная сплошная возле дома №6 на ул. Никонова
В элитном доме на продажу выставлена квартира за 44 млн рублейФото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Екатеринбурге на продажу выставили позолоченную квартиру в центре города. Соответствующее объявление выставлено на сайте агентства недвижимости «Л и ПАРТНЕРЫ».

«На территории дома функционирует система охраны, видеонаблюдения и консьержей. Очень достойные соседи», — сказано в описании пентхауса. Квартиру, расположенную по адресу Николая Никонова, 8, планируется продать за 44 млн рублей. Помимо многочисленных комнат и санузлов, обрамленных в золото, в квартире есть собственная терраса.

Известно, что рядом с «золотым пентхаусом», на Николая Никонова, 4 живет свердловский губернатор. В конце 2019 года в доме была выставлена на продажу квартира в стиле черного лебедя из балета «Лебединое озеро».

Получить комментарий представителя продавца не удалось — на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.

Фото: lpartners.ru
Фото: lpartners.ru
Фото: lpartners.ru
Фото: lpartners.ru
Фото: lpartners.ru
Фото: lpartners.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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