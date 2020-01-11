Россию ждут очередные санкции из-за отказа выплатить Украине 82 млн долларов из-за Крыма

Москву ждут очередные экономические санкции со стороны европейских стран, поскольку Кремль отказывается платить украинским предпринимателям компенсации в 82 млн долларов. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал адвокат по международным вопросам Антон Аранибар.
«Скорее всего, Москва платить компенсации Украине не будет, потому что это решение будет противоречить нормам российского законодательства. Само решение основано на неприятии большинством европейских стран факта добровольного вхождения Крыма в состав России», — заявил Аранибар.
Он также рассказал о последствиях, которые могут ожидать Россию в случае невыплаты компенсаций. «Это может привести к очередным санкциям со стороны европейских стран. Ведь для Запада все выглядит так: Россия не платит, хотя суд постановил выплатить. Значит, Россия нарушает нормы международного права. Следовательно, санкции вполне применимы», — пояснил юрист.
Ранее Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить Украине 82 миллиона долларов из-за Крыма. Иск к России подали сразу 12 украинских фирм, потребовав компенсацию за потерю имущества после того, как в 2014 году Крым вошел в состав России, напоминает «
Крым вошел в состав РФ весной 2014 года в результате референдума. Европейский страны результаты референдума не признали, поскольку он был проведен не в соответствии с законом Украины.