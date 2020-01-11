Вместо переселения жителей дома местные власти инициировали проведение экспертизы, которая тянется уже несколько месяцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В бывшем общежитии в Челябинской области выросли ледяные сталактиты. По словам жителей дома, метровые сосульки образовались из-за прорыва водопровода и трещин в здании.

Сейчас льдом покрыты стены, двери и пол бывшего общежития в селе Долгодеревенское. «Ледяные сталактиты образовались в душевой и туалете, вся сантехника покрылась толстым слоем льда», — говорится в сообщении на сайте ОНФ Челябинской области. При этом, по словам жителей дома, в ответ на просьбы о помощи Евгений Ваганов — глава Сосновского района, где и находится здание — предложил прийти на прием в феврале.

В прошлом году во время ремонта фасадов треснула стена дома. В результате рабочие отказались продолжать реконструкцию, аргументировав это тем, что дом может разрушиться. Специальная лаборатория уже признала дом аварийным, однако, по словам представителей областного ОНФ, местные власти не торопятся с переселением жителей. «У многострадального дома нет управляющей компании, а администрация самоустранилась от выполнения своих обязанностей, поэтому жители пытаются разрешить коммунальные проблемы самостоятельно», — сообщили в ОНФ.

На момент написания новости «URA.RU» не удалось получить комментарий представителей администрации Сосновского района Челябинской области.

Фото: ОНФ в Челябинской области