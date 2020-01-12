Известная российская модель выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова

Российская модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры на третьем этаже в Москве. Девушку доставили в больницу и прооперировали.
Лежащую на тротуаре рядом с многоэтажкой Ксению обнаружил случайный прохожий, он и вызвал на место скорую помощь, сообщает Telegram-канал Baza. «Причины произошедшего пока неизвестны. Сейчас Ксения находится в реанимации одной из столичных больниц. Ее прооперировали, врачи оценивают состояние девушки как стабильно тяжелое», — отмечают авторы сообщения.
Как пишет «Вечерняя Москва», Пунтус выпала из окна квартиры, которая принадлежит внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Telegram-канал «112» уточняет, что в тот момент, когда в квартиру пришла полиция, Баков спал. Он узнал о происшествии с подругой только от стражей порядка.
Ксения Пунтус стала известна благодаря роли в клипе группы «На-На» на песню «Зинаида». Кроме того, портреты модели довольно часто мелькают на обложках глянцевых журналов.
В Instagram Пунтус поклонники недоумевают по поводу случившегося и желают модели скорейшего выздоровления.