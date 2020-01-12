11 января 2020
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На Урале обстреляли автомобиль, в котором находились четверо детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Место происшествия со стрельбой на пересечении улиц Вильямса и Писарева. Пермь, стрельба, следы от пуль
Стекла автомобиля осыпались после выстрелов (фото из архива)Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В Тобольске обстреляли легковой автомобиль, в котором находились четверо детей. Инцидент произошел в восьмом микрорайоне города утром 12 января.

По предварительной информации, около 10 часов из окна жилого дома неизвестный начал стрелять по припаркованному авто Nissan, в котором находились женщина и четверо детей (самому старшему из них — пять лет). «Супруга доставала сына, был хлопок. Она подумала, что кинули камень. Посмотрела: нет вокруг никого. Потом еще хлопок, и стекло стало сыпаться», — цитирует мужа автовладелицы портал Megatyumen.

В пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области пообещали прокомментировать информацию об инциденте позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
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