Житель Перми рассказал о поборах в школе, которую возглавляет депутат

Житель Перми заявил о поборах в школе, директором которой является действующий депутат гордумы Ирина Горбунова. Ролик об этом мужчина разместил в социальных сетях.
«С первого класса [в школе] начались поборы. Нас начали записывать в какие-то меценаты, попечители. Моя позиция была такая: я не собираюсь быть попечителем школы. Началась откровенная травля. Было проведено родительское собрание, на котором я сам настоял. Я думал, директор встанет на мою сторону», — рассказал автор ролика. Он заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.
Ирина Горбунова опровергла информацию. «В 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах денежные средства с родителей на нужды лицея не собирались. На родительских собраниях эти вопросы не обсуждались», — пояснила она «URA.RU». Директор отметила, что при лицее есть попечительский совет, все привлекаемые для него пожертвования носят добровольный характер.
По ее словам, ученик, о котором идет речь, нарушает дисциплину, проявляет агрессию по отношению к сверстникам и не успевает в учебе. Горбунова предложила родителям ребенка перевести его в другую школу или на домашнее обучение. С ее слов, те согласились.
Горбунова является депутатом гордумы Перми по одномандатному округу №13. В декабре 2019 года она была назначена директором лицея №9. До этого депутат являлась директором школы №105 в Перми, где у нее возник конфликт с родителями учащихся. Они написали обращение на имя президента России, в котором заявили о хищении денег в школе, вымогательстве и унижении учеников.