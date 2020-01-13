В Счетной палате назвали недостатки и риски нацпроектов

Нацпроект, касающийся дорог, не решит свои цели в ближайшие пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители Счетной палаты изучили исполнение восьми из 13 нацпроектов. По результатам аудита были выявлены недостатки и риски, с которыми сопряжена реализация проектов.

Специалисты проанализировали восемь нацпроектов, касающихся экологии, дорожного и инфраструктурного строительства, культуры, науки, образования, производительности труда и развития малого бизнеса. «Отчеты за десять месяцев по пяти нацпроектам — „Демография“, „Здравоохранение“, „Жилье и городская среда“, „Международная кооперация и экспорт“ и „Цифровая экономика“ — Счетная палата не представила», — уточняет РБК.

Как считают аудиторы, нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» недостаточно влияет на ускорение темпов роста ВВП. При этом эксперты отмечают, что даже реализация всех задач нацпроекта не позволит России попасть в пятерку лучших экономических систем мира.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» содержит серьезное несоответствие, отмечают аудиторы. Так, получатели субсидий не отвечают за достижение целей, а лица, несущие ответственность за показатели, не могут влиять на распределение средств. Помимо этого, программа не позволяет решить задачу по подъему льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

В национальном проекте «Наука» результаты зависят от внебюджетных средств, которые невозможно гарантировать. При отсутствии или недостатке этих денег проект может не достичь своих целей.

В нацпроекте «Образование» нет баланса, считают аудиторы. Так, проект не содержит задач, которые позволили бы ликвидировать недостаток преподавателей, не включает в себя мероприятия по обновлению инфраструктуры, не затрагивает вопрос эффективности вузов в регионах.

В нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» недостаточно мероприятий, которые позволили бы утвердить нормативы безопасности и увеличить расходы на ремонт и содержание дорог. Аналитики прогнозируют, что в рамках этого проекта не будет выполнена цель в ближайшие пять лет увеличить до 50% количество региональных автодорог, которые соответствовали бы нормам.

Невыполнение целей может коснуться и нацпроекта «Экология». Специалисты отмечают, что освоение средств в сравнении с другими проектами было самым низким по итогам минувшего года. Кроме того, у проекта есть недочеты. Так, он предусматривает снижение к 2024 году количества вредных выбросов в 12 промышленных городах, однако высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается в 46 городах страны. Среди рисков проекта также называются массовое загрязнение рек, лесные пожары, недостаток мусорных полигонов, а также деформация инфраструктуры.

Более позитивная ситуация наблюдается с нацпроектом «Культура», где Счетная палата не выявила критических нарушений. При этом аудиторы отмечают, что им не удалось получить сведений об одном из ключевых показателей проекта — увеличению числа посещений театров, музеев и других организаций.