Глава армии Ливии прибыл в Москву

В Москву приехал глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. Военный прибыл в российскую столицу для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии.
«Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем», — передает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что политики должны обсудить обострившуюся ситуацию в Ливию.
Вероятную встречу лидеров противоборствующих сторон подтвердил глава контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. Он сообщил о том, что в переговорах примут участие турецкая делегация, а также спикер парламента Агил Салех, заседающий на востоке Ливии. Деньгов уточнил, что Саррадж и Хафтар также запланировали встречу с российским руководством.
Перемирие в Ливии было объявлено 12 января, когда ПНС и ЛНА объявили о прекращении боевых действий. При этом чуть позже стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.
Конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут и убит лидер страны Муаммар Каддафи. С этого момента страна фактически расколота напополам.