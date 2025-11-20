Во Вьетнаме эвакуировали туристов из России, которые более суток провели на затопленном мосту
Автобус с 20 российскими туристами застрял на затопленном паводком мосту в Вьетнаме
Фото: Илья Московец © URA.RU
Вьетнамские спасатели эвакуировали автобус, который вечером 18 ноября с 20 российскими туристами застрял на затопленном паводком мосту в провинции Даклак в южной части центрального Вьетнама. Вьетнамские спасатели прибыли на место утром 20 ноября и доставили туристов в безопасное место. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Дананге
«Сегодня утром вьетнамским спасателям удалось эвакуировать автобус с россиянами с затопленного моста и переместить его на сухой участок дороги. Российские туристы вне опасности, мы говорили с ними по телефону», — рассказали в генконсульстве. Сообщается, что туристы двигались в направлении Нячанга, но пока не могут продолжить путь из-за продолжающихся сильных паводков.
Россиян спасли сразу после того как они обратились в генконсульство. После звонка их координаты передали вьетнамским чрезвычайным службам, работающим в районе паводков. «На тот момент это было все, что мы могли сделать: сразу сообщить координаты спасателям», — отметили в генконсульстве.
Ранее сообщалось, что группа российских туристов около суток находилась на затопленном мосту во Вьетнаме. Путешественники возвращались из Нячанга в Дананг, когда автобус заблокировала непогода.
Во Вьетнаме бушует непогода. С начала ноября более 50 авиарейсов отменены и перенесены. Тропический шторм «Калмаэги» стал 13-м в этом году тайфуном, что вошел в акваторию Южно-Китайского моря.
