Во Вьетнаме эвакуировали туристов из России, которые более суток провели на затопленном мосту

Вьетнамские спасатели эвакуировали автобус, который вечером 18 ноября с 20 российскими туристами застрял на затопленном паводком мосту в провинции Даклак в южной части центрального Вьетнама. Вьетнамские спасатели прибыли на место утром 20 ноября и доставили туристов в безопасное место. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Дананге

«Сегодня утром вьетнамским спасателям удалось эвакуировать автобус с россиянами с затопленного моста и переместить его на сухой участок дороги. Российские туристы вне опасности, мы говорили с ними по телефону», — рассказали в генконсульстве. Сообщается, что туристы двигались в направлении Нячанга, но пока не могут продолжить путь из-за продолжающихся сильных паводков.

Россиян спасли сразу после того как они обратились в генконсульство. После звонка их координаты передали вьетнамским чрезвычайным службам, работающим в районе паводков. «На тот момент это было все, что мы могли сделать: сразу сообщить координаты спасателям», — отметили в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что группа российских туристов около суток находилась на затопленном мосту во Вьетнаме. Путешественники возвращались из Нячанга в Дананг, когда автобус заблокировала непогода.