12 января 2020

В Хабаровске из школ эвакуировали 62 тысячи детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, минирование, саперы, росгвардия, разминирование, прочесывание местности
В Хабаровске эвакуировали 70 школФото: Владимир Андреев © URA.RU

Из школ Хабаровска эвакуировали 62 тысячи детей из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщили представители мэрии города.

«В Хабаровске эвакуировано 70 школ, которые расположены в 79 зданиях, и один детский сад, который является филиалом школы. Это все школы города. Всего выведено около 62 тысяч детей», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Уточняется, что детей, которых вывели из учебных заведений, размещают в административных зданиях. В школах проводят проверки саперы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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