В Хабаровске из школ эвакуировали 62 тысячи детей

В Хабаровске эвакуировали 70 школ
Из школ Хабаровска эвакуировали 62 тысячи детей из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщили представители мэрии города.
«В Хабаровске эвакуировано 70 школ, которые расположены в 79 зданиях, и один детский сад, который является филиалом школы. Это все школы города. Всего выведено около 62 тысяч детей», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Уточняется, что детей, которых вывели из учебных заведений, размещают в административных зданиях. В школах проводят проверки саперы.