12 января 2020

Бывший министр иностранных дел Украины посоветовал стране заняться кетчупом, печеньем и колбасой

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельхоз
Украина заняла третье место среди крупных экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны ЕС с ноября 2018 по октябрь 2019Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что страна является сырьевым придатком. Так он отреагировал на отчет Еврокомиссии, согласно которому Украина заняла третье место среди крупных экспортеров сельскохозяйственной продукции в государства ЕС с ноября 2018 по октябрь 2019.

«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», — написал Климкин в своем Twitter. По его мнению, Украине следует стать экспортером пищи, а не сырья. Он подчеркнул, что для этого стране следует заняться «кетчупом, печеньем и колбасой».

Ранее евродепутат Кшиштоф Юргель предположил, что украинские зерновые и кукуруза, на импорт которых в Евросоюз действуют беспошлинные квоты, возможно, не проходят должный контроль качества, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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