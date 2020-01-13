Бывший министр иностранных дел Украины посоветовал стране заняться кетчупом, печеньем и колбасой

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что страна является сырьевым придатком. Так он отреагировал на отчет Еврокомиссии, согласно которому Украина заняла третье место среди крупных экспортеров сельскохозяйственной продукции в государства ЕС с ноября 2018 по октябрь 2019.
«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», — написал Климкин в своем Twitter. По его мнению, Украине следует стать экспортером пищи, а не сырья. Он подчеркнул, что для этого стране следует заняться «кетчупом, печеньем и колбасой».
Ранее евродепутат Кшиштоф Юргель предположил, что украинские зерновые и кукуруза, на импорт которых в Евросоюз действуют беспошлинные квоты, возможно, не проходят должный контроль качества, передает RT.