В Подмосковье мужчина потратил почти полмиллиона рублей с чужой банковской карты
Мужчина нашел карту на улице и решил воспользоваться ей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Химках (Московская область) возбуждено уголовное дело против местного жителя, который потратил около 400 тысяч рублей с чужой банковской карты. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Мужчина нашел на улице конверт, в котором находились кредитная карта и пин-код к ней. В течение нескольких дней он использовал карту для оплаты покупок в магазинах, а также снимал наличные в банкоматах. «После этого он потерял карту, успев потратить около 400 тысяч рублей», — отметила Татьяна Петрова, ее слова передает ТАСС.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого с помощью записей с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для допроса. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже. По решению суда фигурант был заключен под стражу на время следствия.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.