Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Подмосковье мужчина потратил почти полмиллиона рублей с чужой банковской карты

22 октября 2025 в 11:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мужчина нашел карту на улице и решил воспользоваться ей

Мужчина нашел карту на улице и решил воспользоваться ей

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Химках (Московская область) возбуждено уголовное дело против местного жителя, который потратил около 400 тысяч рублей с чужой банковской карты. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчина нашел на улице конверт, в котором находились кредитная карта и пин-код к ней. В течение нескольких дней он использовал карту для оплаты покупок в магазинах, а также снимал наличные в банкоматах. «После этого он потерял карту, успев потратить около 400 тысяч рублей», — отметила Татьяна Петрова, ее слова передает ТАСС.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого с помощью записей с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для допроса. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже. По решению суда фигурант был заключен под стражу на время следствия.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал