В Подмосковье мужчина потратил почти полмиллиона рублей с чужой банковской карты

Мужчина нашел карту на улице и решил воспользоваться ей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Химках (Московская область) возбуждено уголовное дело против местного жителя, который потратил около 400 тысяч рублей с чужой банковской карты. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчина нашел на улице конверт, в котором находились кредитная карта и пин-код к ней. В течение нескольких дней он использовал карту для оплаты покупок в магазинах, а также снимал наличные в банкоматах. «После этого он потерял карту, успев потратить около 400 тысяч рублей», — отметила Татьяна Петрова, ее слова передает ТАСС.