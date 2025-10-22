Логотип РИА URA.RU
Беспилотники ВСУ разрушили 131 квартиру в Батайске

22 октября 2025 в 10:52
Фото: © URA.RU

Массированная атака украинских беспилотников была совершена на Ростовскую область. Под удар попал город Батайск. Об этом сообщает мэр города Валентина Кукина. В результате вражеской атаки повреждена 131 квартира.

