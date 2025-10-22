В Батайске повреждены 130 квартир из-за атаки ВСУ
Беспилотники повредили 131 квартиру и 41 машину
В Батайске (Ростовская область) из-за атаки украинских БПЛА повреждены 131 квартира. Об этом сообщил мэр Валентин Кукин.
«На данный момент обследовано 140 квартир в восьми многоквартирных домах в зоне ЧС. Повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире», — написал глава города в своем telegram-канале. По его словам, также были повреждены семь торговых павильонов, частный медцентр и 41 машина. Мэр подчеркнул, что сейчас все службы работают круглосуточно, чтобы быстрее помочь пострадавшим.
Средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку 33 украинских беспилотников на 11 регионов России. В Мордовии повреждено предприятие, также была совершена попытка удара по предприятию в Дагестане. Помимо этого, беспилотники были сбиты над Ленинградской, Псковской и Ростовской областей и рядом других. В восьми аэропортах вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробнее об атаке Украины по России в ночь на 22 октября — в материале URA.RU.
Мэр отметил, что в результате атаки вражеских БПЛА никто не пострадал
