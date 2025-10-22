Логотип РИА URA.RU
Почти 80 детей отравились готовой едой в Бурятии

22 октября 2025 в 10:39
В Улан-Удэ число пострадавших от отравления готовой продукцией сети магазинов "Николаевский" резко возросло. На данный момент известно о 145 людях, среди которых 79 — дети. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

