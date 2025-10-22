Беспилотники ВСУ атаковали 11 регионов России, под удар попали предприятия: карта атак дронов 22 октября
Средства ПВО сбили 33 украинских дрона за ночь
Средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку 33 украинских беспилотников на 11 регионов России. В Мордовии повреждено предприятие, также была совершена попытка удара по предприятию в Дагестане. Помимо этого, беспилотники были сбиты над Ленинградской, Псковской и Ростовской областей и рядом других. В восьми аэропортах вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробнее об атаке Украины по России в ночь на 22 октября — в материале URA.RU.
Дагестан
ВСУ попытались атаковать одно из предприятий региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем официальном telegram-канале. По его словам, сведений о жертвах и пострадавших на данный момент нет, информация о возможных разрушениях уточняется.
Для обеспечения безопасности введен режим беспилотной опасности, а все органы власти работают в режиме оперативного штаба. На месте работают все оперативные службы, подчеркнул руководитель региона в обращении. В данный момент принимаются все меры по безопасности граждан и объектов.
В сообщении главы региона уточняется, что в Дагестане продолжает действовать запрет на публикацию сведений о терактах, атаках беспилотников, перемещении вооруженных сил и расположении объектов важной инфраструктуры. Жителям рекомендовано избегать открытых участков улиц и соблюдать меры предосторожности. Власти призывают население доверять только официальным источникам информации и не распространять неподтвержденные слухи.
Мордовия
На территорию республики была совершена массированная атака вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов.
По его словам, в результате удара повреждения получил один из промышленных объектов региона. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы, для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства.
Ленобласть
Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Лужском районе. Всего было сбито три дрона, заявил губернатор региона Александр Дроздов в telegram-канале. Пострадавших, как и разрушений, в результате атаки нет, отметил он.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в и из Калининграда. Из-за этого было скорректировано расписание рейсов в аэропорту Храброво в Калининграде.
Псковская область
Над регионом было сбито три беспилотника ВСУ. Пострадавших и разрушений удалось избежать, подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников, его слова передает РИА Новости.
Ростовская область
Средства ПВО сбили беспилотники в Чертковском районе. Пострадавших и повреждений не зафиксировано, отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
Ограничения в аэропортах
Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились ночью в следующих аэропортах:
- Краснодар (Пашковский) — ограничения были сняты к утру;
- Калуга (Грабцево) — ограничения были сняты через четыре часа;
- Пенза — ограничения были сняты через час;
- Псков — ограничения были сняты через четыре часа;
- Ярославль (Туношна) — ограничения вводились на 1,5 часа;
- Махачкала — по состоянию на 8:30 по московскому времени информации об отмене ограничений не поступало;
- Владикавказ (Беслан) — по состоянию на 8:30 по московскому времени информации об отмене ограничений не поступало;
- Грозный (Северный) — по состоянию на 8:30 по московскому времени информации об отмене ограничений не поступало.
Все ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это подчеркнул представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
