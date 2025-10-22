Беспилотники ВСУ атаковали 11 регионов России, под удар попали предприятия: карта атак дронов 22 октября

Средства ПВО сбили 33 украинских дрона за ночь Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку 33 украинских беспилотников на 11 регионов России. В Мордовии повреждено предприятие, также была совершена попытка удара по предприятию в Дагестане. Помимо этого, беспилотники были сбиты над Ленинградской, Псковской и Ростовской областей и рядом других. В восьми аэропортах вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробнее об атаке Украины по России в ночь на 22 октября — в материале URA.RU.

Легенда карты Фото: URA.RU

Дагестан

ВСУ попытались атаковать одно из предприятий региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем официальном telegram-канале. По его словам, сведений о жертвах и пострадавших на данный момент нет, информация о возможных разрушениях уточняется.

Для обеспечения безопасности введен режим беспилотной опасности, а все органы власти работают в режиме оперативного штаба. На месте работают все оперативные службы, подчеркнул руководитель региона в обращении. В данный момент принимаются все меры по безопасности граждан и объектов.

Продолжение после рекламы

В сообщении главы региона уточняется, что в Дагестане продолжает действовать запрет на публикацию сведений о терактах, атаках беспилотников, перемещении вооруженных сил и расположении объектов важной инфраструктуры. Жителям рекомендовано избегать открытых участков улиц и соблюдать меры предосторожности. Власти призывают население доверять только официальным источникам информации и не распространять неподтвержденные слухи.

Мордовия

На территорию республики была совершена массированная атака вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов.

По его словам, в результате удара повреждения получил один из промышленных объектов региона. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы, для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства.

Ленобласть

Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Лужском районе. Всего было сбито три дрона, заявил губернатор региона Александр Дроздов в telegram-канале. Пострадавших, как и разрушений, в результате атаки нет, отметил он.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в и из Калининграда. Из-за этого было скорректировано расписание рейсов в аэропорту Храброво в Калининграде.

Псковская область

Над регионом было сбито три беспилотника ВСУ. Пострадавших и разрушений удалось избежать, подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников, его слова передает РИА Новости.

Ростовская область

Средства ПВО сбили беспилотники в Чертковском районе. Пострадавших и повреждений не зафиксировано, отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Ограничения в аэропортах

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились ночью в следующих аэропортах:

Краснодар (Пашковский) — ограничения были сняты к утру;

Калуга (Грабцево) — ограничения были сняты через четыре часа;

Пенза — ограничения были сняты через час;

Псков — ограничения были сняты через четыре часа;

Ярославль (Туношна) — ограничения вводились на 1,5 часа;

Махачкала — по состоянию на 8:30 по московскому времени информации об отмене ограничений не поступало;

Владикавказ (Беслан) — по состоянию на 8:30 по московскому времени информации об отмене ограничений не поступало;

Грозный (Северный) — по состоянию на 8:30 по московскому времени информации об отмене ограничений не поступало.