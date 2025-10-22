Электронные приказы и льготы: что изменилось в работе Минобороны после приказа Белоусова

Минобороны срежет «бумажные» приказы и «административные дубли» Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Минобороны России начало процесс реформирования административных и хозяйственных процессов, связанных с документооборотом, строительной деятельностью и закупками в рамках гособоронзаказа. В целях повышения эффективности работы ведомство намерено постепенно отказаться от бумажных приказов, внедряя электронный документооборот.

В рамках предстоящей реорганизации рассматриваются такие направления, как совершенствование системы документооборота, предоставление льгот и другие, передает РБК. Что изменилось в работе министерства — в материале URA.RU.

Что изменилось

По распоряжению главы МО Андрея Белоусова был учрежден департамент по повышению эффективности деятельности, основной задачей которого стала оптимизация рабочих процессов. Среди приоритетных направлений его работы — организация обучающих программ, внедрение системы контроля за исполнением планов, а также обеспечение эффективной и гибкой коммуникации между структурными подразделениями.

Ключевая цель деятельности нового департамента заключается в масштабировании эффективных решений и совершенствовании процедур за счет получения обратной связи от граждан, военнослужащих, их семей, а также командиров подразделений и воинских частей. Потенциал для оптимизации остается значительным, главным образом благодаря широкому разнообразию внутренних и внешних процессов.

Источник, знакомый с ситуацией в Минобороны, пояснил, что речь идет о внедрении инструментов «бережливого управления», специально адаптированных для нужд вооруженных сил. Выделяется пять ключевых принципов этой работы:

Сохранение кадрового потенциала с акцентом на выполнение основных функций при одновременном снижении нагрузки; Ориентация на внутренние ресурсы — оптимизация осуществляется силами самого министерства, без привлечения сторонних консультантов; Экономичность — изменения не требуют дополнительных затрат, либо приводят к реальной экономии финансовых, материальных и трудовых ресурсов; Соревновательный подход — стимулирование сотрудников за предложения, способствующие совершенствованию процессов; Непрерывность — регулярный анализ всех процедур, в том числе уже оптимизированных.

Говоря о внутренних процессах, источник РБК отметил сокращение объема отчетной документации, устранение лишних согласований и стандартизацию рабочих процедур. Внешние процессы ориентированы на упрощение и ускорение оказания медицинской помощи, а также предоставления мер соцподдержки военнослужащим и членам их семей.

Справки и льготы

После начала боевых действий справки для семей военнослужащих выдавались через воинские части и военкоматы. Процесс был крайне затруднен: оформление занимало месяцы, военные находились далеко от штабов, а передача документов семьям была сложной. Обращение через военкоматы, которые часто не имели оперативной связи с частями, лишь увеличивало сроки.

Проведенный Минобороны анализ показал, что военкоматы не должны выполнять сервисные функции. В обновленной схеме их участие было сведено к минимуму. С ноября 2024 года справки начали формироваться автоматически, а с мая 2025 года, после запуска «Витрины данных Минобороны», подтверждение стало мгновенным. Верификация родственных связей была ускорена с помощью ФНС.

Кроме того, было выявлено недостаточное информирование граждан о мерах поддержки. В мае на «Госуслугах» запустили сервис персональных рекомендаций, которым уже воспользовались десятки тысяч человек. Следующим этапом стал переход к проактивному предоставлению помощи без подачи заявлений.

С лета этого года ряд федеральных и региональных мер (например, освобождение от некоторых налогов) реализуется беззаявительно. В ближайшее время в проактивном режиме будут внедрены компенсации за ЖКХ и бесплатные обеды для школьников в ряде регионов. Кроме того, в 29 регионах через МФЦ можно оформить несколько льгот по одному заявлению, сократив количество документов и сроки получения помощи.

Медицина и журналы

Работа системы военно-врачебных комиссий (ВВК) также была оптимизирована. Исследование показало, что военнослужащие часто направлялись на обследования без достаточных оснований, из-за чего возникали очереди и затягивалось получение заключений для тех, кому это было действительно необходимо. Это, в свою очередь, мешало своевременному увольнению, получению выплат и льгот.

Для решения проблемы были созданы мобильные врачебные комиссии, которые получили право проводить осмотр и принимать решения о направлении на ВВК. Это позволило сократить число необоснованных направлений в 18 раз. Также был введен стандарт медицинских документов, что в десятки раз снизило долю их возврата на доработку.

Были упрощены и другие бюрократические процедуры. Срок оформления денежного аттестата, необходимого для получения выплат, сократился с нескольких месяцев до четырех-пяти дней, а с октября документ формируется онлайн. Для командиров частей отменили требование издавать дублирующие бумажные приказы на уже утвержденные законом выплаты, что ранее приводило к созданию 2,5 миллиона документов в год.