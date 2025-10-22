Россия нарастила экспорт удобрений в Китай до рекордного максимума
Россия нарастила экспорт удобрений в Китай до максимума
Фото: Игорь Пантин © URA.RU
Китай в сентябре увеличил импорт российских удобрений в 1,6 раза по сравнению с августом — до 178,7 миллиона долларов. Это месячный максимум с 2024 года, свидетельствует статистика китайской таможни. Россия сохранила статус крупнейшего экспортера удобрений в КНР, обеспечив более трети всех зарубежных поставок.
«Китай в сентябре в месячном выражении нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза, до 178,7 миллиона долларов», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на данные таможни Китая.
Последний максимальный показатель был зафиксирован в январе прошлого года, когда сумма составляла 182,3 миллиона долларов. По данным ведомства, на Россию пришлось свыше 37% всего импорта удобрений в Китай, тогда как доля ближайших конкурентов — Лаоса и Канады — составила 21% и 14% соответственно. В целом за отчетный месяц КНР закупила за рубежом удобрений на сумму 474,7 миллиона долларов, что почти в полтора раза превышает предыдущие показатели.
Ранее российское правительство приняло решение установить ограничения на экспорт минеральных удобрений в государства, не входящие в ЕАЭС, сроком до конца мая 2026 года. Эта продукция широко востребована среди заказчиков из США и Европы. Как отметили эксперты в беседе с URA.RU, подобные меры позволят России продемонстрировать зависимость западных стран от отечественного сырья, а также способствуют сохранению продовольственной стабильности внутри страны.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.