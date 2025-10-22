Россия нарастила экспорт удобрений в Китай до рекордного максимума

Россия нарастила экспорт удобрений в Китай до максимума Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Китай в сентябре увеличил импорт российских удобрений в 1,6 раза по сравнению с августом — до 178,7 миллиона долларов. Это месячный максимум с 2024 года, свидетельствует статистика китайской таможни. Россия сохранила статус крупнейшего экспортера удобрений в КНР, обеспечив более трети всех зарубежных поставок.

«Китай в сентябре в месячном выражении нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза, до 178,7 миллиона долларов», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на данные таможни Китая.

Последний максимальный показатель был зафиксирован в январе прошлого года, когда сумма составляла 182,3 миллиона долларов. По данным ведомства, на Россию пришлось свыше 37% всего импорта удобрений в Китай, тогда как доля ближайших конкурентов — Лаоса и Канады — составила 21% и 14% соответственно. В целом за отчетный месяц КНР закупила за рубежом удобрений на сумму 474,7 миллиона долларов, что почти в полтора раза превышает предыдущие показатели.

