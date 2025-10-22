FT: Европа готовится ввести общую базу данных для беспилотников

«Идеальная система — это когда у нас есть как минимум европейская регистрация и общая база данных», — сказал Кентен, добавив, что это позволит внедрить «систему оповещения». Идея министра позволит обнаруживать и пресекать подозрительные БПЛА, вторгающиеся в воздушное пространство ЕС. Издание отмечает, что министр хочет, чтобы все дроны были зарегистрированы, а также их можно было отличить гражданские от военных.