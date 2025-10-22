FT: Европа готовится ввести общую базу данных для беспилотников
Министр Кентен хочет, чтобы все беспилотники были зарегистрированы
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Бельгия предложила использовать дроны для картографирования в режиме реального времени, чтобы обнаруживать гибридные угрозы. Такую идею предложил министр внутренних дел Бернар Кентен, сообщает газета Financial Times.
«Идеальная система — это когда у нас есть как минимум европейская регистрация и общая база данных», — сказал Кентен, добавив, что это позволит внедрить «систему оповещения». Идея министра позволит обнаруживать и пресекать подозрительные БПЛА, вторгающиеся в воздушное пространство ЕС. Издание отмечает, что министр хочет, чтобы все дроны были зарегистрированы, а также их можно было отличить гражданские от военных.
Ранее Еврокомиссия предлагала развернуть ударные беспилотники и создать «стену дронов» на восточных границах ЕС для защиты от возможных угроз со стороны России и Беларуси. Проект предусматривает многослойную систему мониторинга и контроля, объединяющую различные технологии для обнаружения малых дронов, и инициирован рядом европейских стран, включая Германию, Польшу и Финляндию.
