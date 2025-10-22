Более 60 человек погибли в массовом ДТП в Уганде

«В случившемся сегодня ДТП подтверждена гибель 63 человек», — говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). По данным полиции, ДТП произошло на трассе между Кампалой и городом Гулу. В аварию попали два автобуса — водитель одного из них пытался обогнать грузовик, одновременно с этим второй пытался обогнать внедорожник. Оба автобуса получили лобовое столкновение, а затем и врезались в два других авто.