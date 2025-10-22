Логотип РИА URA.RU
Более 60 человек погибли в массовом ДТП в Уганде

22 октября 2025 в 11:28
В аварии погибли 63 человека

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Уганде в массовом ДТП погибли 63 человека. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«В случившемся сегодня ДТП подтверждена гибель 63 человек», — говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). По данным полиции, ДТП произошло на трассе между Кампалой и городом Гулу. В аварию попали два автобуса — водитель одного из них пытался обогнать грузовик, одновременно с этим второй пытался обогнать внедорожник. Оба автобуса получили лобовое столкновение, а затем и врезались в два других авто.

Ранее в Москве в результате столкновения трех автомобилей на Ленинградском шоссе погиб один человек. В Дагестане легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде.

