В Мордовии повреждено предприятие из-за атаки ВСУ: все случаи, когда Украина пыталась атаковать регион

Дроны ВСУ массировано атаковали Мордовию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Предприятие в республике Мордовия получило повреждения из-за массированной атаки беспилотников Украины на регион. На месте работают все экстренные службы. Ранее Киев уже не раз пытался атаковать республику — впервые удар был совершен в апреле 2024 года. А через год была совершена еще одна провокация — тогда в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробнее обо всех ударах дронов ВСУ по Мордовии — в материале URA.RU.

Предприятие в Мордовии получило повреждения

Мордовия подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов. По его словам, в результате удара повреждения получил один из промышленных объектов региона.

«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы, а для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства.

Продолжение после рекламы

Первая атака на Мордовию

Впервые Украина атаковала Мордовию в апреле 2025 года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 11 апреля 2024 года системы ПВО сбили два беспилотника самолетного типа в небе над Мордовией. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем telegram-канале. По его словам, атака была успешно отражена, пострадавших и разрушений нет.

«Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата», — написал Здунов, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

Информацию о перехвате подтвердило Минобороны России, отметив, что это первый случай уничтожения дронов в регионе. Мордовия расположена примерно в 700 километрах от границы с Украиной по прямой линии.

Вторая атака на Мордовию

В Саранске введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотника на промышленное предприятие Мордовии, которая произошла в ночь на 5 апреля 2025 года. Об этом сообщил Артем Здунов в своем официальном заявлении. По его словам, решение принято для обеспечения безопасности жителей города и своевременного реагирования на возможные последствия ЧП.

«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение — ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — прокомментировал ситуацию Артем Здунов. Он также подчеркнул, что все действия координируются с экстренными службами региона, чтобы максимально снизить риски для населения.