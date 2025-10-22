В Мордовии повреждено предприятие из-за атаки ВСУ: все случаи, когда Украина пыталась атаковать регион
Дроны ВСУ массировано атаковали Мордовию
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Предприятие в республике Мордовия получило повреждения из-за массированной атаки беспилотников Украины на регион. На месте работают все экстренные службы. Ранее Киев уже не раз пытался атаковать республику — впервые удар был совершен в апреле 2024 года. А через год была совершена еще одна провокация — тогда в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробнее обо всех ударах дронов ВСУ по Мордовии — в материале URA.RU.
Предприятие в Мордовии получило повреждения
Мордовия подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов. По его словам, в результате удара повреждения получил один из промышленных объектов региона.
«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы, а для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства.
Первая атака на Мордовию
Впервые Украина атаковала Мордовию в апреле 2025 года
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ночь на 11 апреля 2024 года системы ПВО сбили два беспилотника самолетного типа в небе над Мордовией. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем telegram-канале. По его словам, атака была успешно отражена, пострадавших и разрушений нет.
«Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата», — написал Здунов, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.
Информацию о перехвате подтвердило Минобороны России, отметив, что это первый случай уничтожения дронов в регионе. Мордовия расположена примерно в 700 километрах от границы с Украиной по прямой линии.
Вторая атака на Мордовию
В Саранске введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотника на промышленное предприятие Мордовии, которая произошла в ночь на 5 апреля 2025 года. Об этом сообщил Артем Здунов в своем официальном заявлении. По его словам, решение принято для обеспечения безопасности жителей города и своевременного реагирования на возможные последствия ЧП.
«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение — ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — прокомментировал ситуацию Артем Здунов. Он также подчеркнул, что все действия координируются с экстренными службами региона, чтобы максимально снизить риски для населения.
Власти уточнили, что жители домов, расположенных вблизи промышленной зоны, а также персонал социальных учреждений будут эвакуированы в подготовленные пункты временного размещения. Им предоставят все необходимое — от питания и предметов первой необходимости до медицинской и психологической поддержки.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.