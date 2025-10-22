Мэр Махачкалы сообщил об ударе ВСУ по промышленному предприятию
ВСУ ударили по предприятию в Махачкале, сейчас уточняется масштаб разрушений
В Махачкале (республика Дагестан) ВСУ ударили по одному из предприятий города. Об этом сообщил мэр.
«Сегодня в Махачкале зафиксирована атака вражеских беспилотников по одному из городских предприятий. На данный момент сведений о пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются», — написал глава города в своем telegram-канале. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы.
Салавов напомнил, что в Дагестане действует запрет на распространение информации о терактах, ударах дронов, дислокации сил Минобороны и объектах критической инфраструктуры. Сейчас по всему региону действует режим беспилотной опасности.
