Мэр Махачкалы сообщил об ударе ВСУ по промышленному предприятию

22 октября 2025 в 11:42
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Махачкале (республика Дагестан) ВСУ ударили по одному из предприятий города. Об этом сообщил мэр Джамбулат Салавов.

«Сегодня в Махачкале зафиксирована атака вражеских беспилотников по одному из городских предприятий. На данный момент сведений о пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются», — написал глава города в своем telegram-канале. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы.

Салавов напомнил, что в Дагестане действует запрет на распространение информации о терактах, ударах дронов, дислокации сил Минобороны и объектах критической инфраструктуры. Сейчас по всему региону действует режим беспилотной опасности.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

