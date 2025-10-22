Логотип РИА URA.RU
Волонтеры проверили охотничьи домики в районе пропажи Усольцевых и пришли к одной версии

Волонтеры не обнаружили следов Усольцевых в охотничьих домиках
22 октября 2025 в 11:01
Эксперты склоняются к наиболее трагической версии

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Волонтеры не обнаружили следов пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых после масштабной поисковой операции: все охотничьи зимовья и арендуемые дома в районе исчезновения были осмотрены, но результатов это не принесло. Об этом сообщают СМИ.

«Операция добровольцев по поиску семьи Усольцевых не принесла результатов: <...> волонтеры тщательно обследовали все известные охотничьи зимовья и арендуемые дома в районе пропажи людей...» — пишет Life.ru. Следов семьи обнаружено не было.

Эксперты сейчас рассматривают наиболее трагическую версию произошедшего. По их мнению, семья и их собака могли погибнуть в результате несчастного случая, поскольку шансы на выживание после 24 дней в условиях гор и низких температур почти равны нулю. Единственная надежда — если Усольцевым удалось найти пещеру или другое укрытие, где можно было развести огонь и укрыться от непогоды.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и 11-летней собакой породы корги отправились в поход 28 сентября и перестали выходить на связь. По данным последнего подтвержденного наблюдения, семья двигалась в направлении горы Буратинка, которая находится в Партизанском районе Красноярского края. Этот район отличается сложным рельефом, обилием скал, густыми лесами и значительными перепадами высот. Последние новости о поисках пропавших — в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

