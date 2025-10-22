Логотип РИА URA.RU
В Киеве ввели экстренные отключения электричества

22 октября 2025 в 11:42
На Украине отключили электричество

Фото: Илья Московец © URA.RU

В столице Украины — Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях 22 октября были введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.

«В Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения», — говорится в сообщении telegram-канала ДТЭК. Ранее из-за масштабного блэкаута в Киеве люди выходили на улицы.

Ранее аварийные отключения уже были введены в Сумской и Полтавской областях. А в середине октября перебои с электроэнергией затронули практически все регионы Украины.

