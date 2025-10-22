В Киеве ввели экстренные отключения электричества
На Украине отключили электричество
Фото: Илья Московец © URA.RU
В столице Украины — Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях 22 октября были введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
«В Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения», — говорится в сообщении telegram-канала ДТЭК. Ранее из-за масштабного блэкаута в Киеве люди выходили на улицы.
Ранее аварийные отключения уже были введены в Сумской и Полтавской областях. А в середине октября перебои с электроэнергией затронули практически все регионы Украины.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.