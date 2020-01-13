Вице-мэра из ХМАО подозревают в мошенничестве

Чиновницу подозревают в нанесении крупного финансового урона бюджету муниципального предприятия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель главы Когалыма (ХМАО) Людмила Юрьева подозревается в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Об этом «URA.RU» рассказал осведомленный источник из числа силовиков.

«Полиция установила, что с сентября 2012 года по февраль 2014 года Юрьева, будучи заместителем директора культурно-досугового центра „Метро“ (Когалым), незаконно получила 102 тыс. 235 рублей в качестве компенсации командировочных расходов и проживания в гостинице», — добавляет инсайдер.

В это же время, как считают в полиции, Юрьева якобы злоупотребила служебным положением и за счет «Метро» отправилась в развлекательные поездки в Москву, использовав для этого фиктивное юрлицо.

Журналисту «URA.RU» не удалось получить комментарий Юрьевой — ее рабочий телефон не отвечает. А глава Когалыма Николай Пальчиков пока отказался комментировать обвинения в адрес своей подчиненной. По информации инсайдера, в администрации города Юрьева находится на хорошем счету и там не верят в ее виновность. В пресс-службе УМВД по Югре, как и в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по ХМАО, от комментариев воздержались. Вместе с тем информированный источник в СУ СК сообщил, что по факту подозрений сейчас ведется проверка, но решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.