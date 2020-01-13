Пешеходный переход упирался в большой сугроб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде дорожные рабочие при расчистке одной из городских улиц завалили подход к пешеходному переходу. Об этом анонимно сообщили в городских пабликах социальной сети «ВКонтакте».

«Переход упирается в сугроб», — говорится в сообщении.

На фотографии видно, как на другой стороне дороги проход пешеходам перекрывает сугроб. Запись просмотрели более 2,5 тысячи человек. Некоторые из пользователей шутили: «Это норма». Однако в основном люди возмущались увиденным. «Эта куча снега, перекрывающая переход, лежит с прошлого года. Все делают вид, что ничего не замечают, а куча только увеличивается», — написал Андрей Мосиенко.

В пресс-службе горадминистрации «URA.RU» подтвердили, что на данной улице (Свердлова — прим. ред.) проводилась очистка дороги от снега. «При патрулировании фронтальный погрузчик проходит вслед за техникой и собирает образовавшиеся снежные валы. Погрузчик шел с опозданием. Всю информацию мы уже передали руководству Салехарддорстроя», — сообщили в мэрии. Там добавили, что на данный момент переход расчищен.