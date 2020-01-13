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09 января 2020

Путин повысил челябинского прокурора до звания генерала

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция прокурора Виталия Лопина. Челябинск, трошкин игорь
Игорь Трошкин стал генерал-майоромФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель прокурора Челябинской области Игорь Трошкин повышен в звании, со старшего советника юстиции до государственного советника юстиции III класса. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном государственном правовом портале 13 января.

Если чин старшего советника юстиции соответствовал званию полковника, но после повышения Трошкин стал генерал-майором.

Трошкин был назначен первым заместителем прокурора области Виталия Лопина в октябре 2018 года. Ранее он руководил прокуратурой Курчатовского района.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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