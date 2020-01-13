Тюменский прокурор, отмеченный Путиным, готовится к переезду в другой регион

11 января президент РФ Владимир Путин присвоил Руфату Биктимерову новый классный чин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Первый зампрокурора Тюменской области Руфат Биктимеров готовится к переводу в другой регион России. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 11 января президент РФ Владимир Путин присвоил Биктимерову классный чин государственного советника юстиции III класса, который соответствует званию генерал-майора.

«Слухи о переводе ходили давно, но после указа Путина они стали реальностью. Биктимеров пойдет на повышение, как раньше Роман Тютюник (экс-зампрокурора Тюменской области, в 2018 году возглавивший управление в Калмыкии — прим. ред.)», — рассказал инсайдер. Новое место службы тюменца пока не известно.

Официально подтвердить сообщение источника не удалось — в региональной прокуратуре агентству ответили, что не комментируют слухи.

Биктимеров временно исполнял обязанности прокурора Тюменской области с 3 июля 2019 года, когда это пост покинул Владимир Владимиров. Однако 1 октября на должность главного прокурора региона был назначен выходец из Екатеринбурга Владислав Московских.