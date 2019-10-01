Путин назначил прокурором Тюменской области выходца из Екатеринбурга

Место прокурора Тюменской области оставалось вакантным с 3 июля Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Бывший зампрокурора Югры Владислав Московских, как и предполагало «URA.RU», назначен главой прокуратуры Тюменской области.

«Указом Президента России от 30 сентября 2019 г. №474 старший советник юстиции Московских Владислав Викторович назначен прокурором Тюменской области на 5-летний срок», — сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области.

Место прокурора Тюменской области оставалось вакантным с 3 июля, когда экс-глава ведомства Владимир Владимиров перешел на должность руководителя Северо-Западной транспортной прокуратуры в Санкт-Петербурге. Исполнявший обязанности главы тюменского ведомства Руфат Биктимеров продолжит службу на должности первого зампрокурора региона.

Московских родился в Свердловске в 1981 году. С 2002 года служит в органах прокуратуры, занимал различные должности в екатеринбургском ведомстве. 1 апреля 2016 года назначен заместителем прокурора ХМАО.