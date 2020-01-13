Губернатор Шумков пообещал втрое увеличить количество камер на улицах Кургана

В Кургане станет больше камер наблюдения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Курганской области намерены увеличить количество камер наблюдения в областном центре в несколько раз. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил глава региона Вадим Шумков.

«В первом полугодии количество камер видеонаблюдения будет увеличено почти в три раза. Данные по местам установки и охвату уточняем с УМВД», — рассказал губернатор. Он отметил, что зауральцы часто обращаются с предложениями по установке таких камер в областном центре.

Ранее «URA.RU» сообщало, что развитием сети уличных камер, при помощи которых полиция сможет отслеживать ситуацию и искать угнанные машины, в Кургане озаботились еще в прошлом году. По состоянию на август 2019 года на перекрестках города действовало 14 камер наблюдения, планировалось установить еще восемь. В «Ростелекоме» отмечали, что информация с них будет доступна не только МВД и ГИБДД, но и другим заинтересованным ведомствам, в том числе Единой дежурно-диспетчерской службе.