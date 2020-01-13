Новый дом в Панаевске оказался не готов к зиме Фото: Иван Вершинин, «ВКонтакте»

Прокуратура ЯНАО обязала компанию «Тюменьстрой» устранить недоделки, обнаруженные в новом жилом доме. Администрации села Панаевск Ямальского района вынесено представление за бездействие по обращениям граждан.

«Установлено ненадлежащее утепление оконных коробок, промерзание стыков между стеной и полом — застройщика ООО „Тюменьстрой“ обязали устранять недоделки. Главе села Панаевск внесено представление за бездействие по обращениям граждан», — сообщил депутат окружного Законодательного собрания Иван Вершинин. Ранее женщина, получившая жилье по договору социального найма, несколько раз обращалась в местную администрацию, однако ее жалобы оставались без ответа.

В документах прокуратуры указывается, что строители не утеплили в новом доме стыки между стеной и полом, а также оконные проемы. Жилье гражданка получила весной прошлого года, а с наступлением холодов почувствовала, что окна и внешняя стена начали промерзать, в результате чего температура в квартире опустилась ниже установленной нормы.