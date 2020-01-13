На крупнейшем предприятии Екатеринбурга отказались от четырехдневки

Сотрудники «Уралхиммаша» продолжат работать в привычном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупнейшее предприятие Екатеринбурга — Уральский завод химического машиностроения («Уралхиммаш») — не будет переходить на четырехдневную рабочую неделю. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе завода.

«Режим сокращенной рабочей недели в январе в ПАО „Уралхиммаш“ вводиться не будет. Мера эта изначально позиционировалась как превентивная, и в случае выполнения ряда условий от нее планировали отказаться», — говорится в сообщении. О каких именно условиях идет речь, на момент публикации выяснить не удалось.

На предприятии сослались на требования Трудового кодекса РФ, по которому работодатель должен уведомить работников об изменениях режима работы за два месяца. «При этом от введения режима сокращенной рабочей недели вполне возможно впоследствии отказаться, что и произошло», — уточнили на «Уралхиммаше».

Источники «URA.RU» и пресс-служба завода сообщали, что с 13 января сотрудники предприятия начнут работать четыре дня в неделю. Планировалось, что по сокращенному рабочему графику будут выходить сотрудники финансовой службы, дирекции персонала, дирекции материально-технического снабжения, дирекции продаж, некоторые вспомогательные службы. Введение четырехдневного рабочего дня руководство завода объясняли необходимостью сократить расходы.