В Зауралье сироты не дождались квартир из-за медлительности чиновников

Сироты в Курганской области ждут очереди на обеспечение жильем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство Курганской области не смогло освоить средства, выделенные на квартиры для детей-сирот. Часть федеральных денег пришлось вернуть, что стало причиной сокращения финансирования в 2020 году в 10 раз. По данным инсайдера «URA.RU» речь идет о не освоении 500 млн рублей.

«Средства вернули в Москву, потому что не смогли освоить. Обидно, что государство выделяет деньги, есть очередь из судебных решений на обеспечение сирот жильем, а деньги возвращают», — поделился источник близкий к правительству.

Информацию «URA.RU» подтвердили в департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области. «В 2019 году средства, предусмотренные на обеспечение жильем детей-сирот, израсходованы не в полном объеме по причине недостаточного количества на рынке недвижимости благоустроенных жилых помещений», — говорится в ответе департамента.

По данным судебных приставов Курганской области в 2019 году на исполнении находилось 501 решение суда. В департаменте имущественных отношений уточнили, что квартиры дали 343 зауральцам.

На сайте госзакупок значится, что квартиры для сирот чиновники хотели приобрести в пределах суммы чуть больше 1 млн рублей. На основную часть аукционов не подано ни одной заявки. «Если было видно, что аукционы срываются, почему не поднимался вопрос? Надо было обращаться в вышестоящие органы и что-то делать», — уверен инсайдер.

В областном бюджете в 2019 году на обеспечение сирот жильем было предусмотрено 680 млн рублей. В 2020 году на эти же цели — 63,2 млн рублей.