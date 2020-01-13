В Перми поймали маньяка, нападавшего на школьников

Полиция в Перми задержала мужчину, нападавшего с ножом на школьников. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия, пояснили «URA.RU» в пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю.
«Сотрудниками полиции установлена личность молодого человека, причастного к совершению противоправного деяния в Свердловском районе Перми. Он задержан. Проверка продолжается», — сообщили агентству в краевом главке.
Очевидцы в социальных сетях ранее сообщили о, как минимум, двух случаях нападения на учащихся школы №124. По словам очевидцев, неизвестный в черной куртке и в черной шапке подкарауливал детей неподалеку от школы. Свидетелем одного из нападений на школьников стал случайных прохожий, который заступился за детей, сообщается в группе «Подслушано Крохаля» Вконтакте.