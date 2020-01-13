12 января 2020
11 января 2020
10 января 2020
09 января 2020

В Перми поймали маньяка, нападавшего на школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место трагедии где на ребенка наехал грузовик. Сургут, снегоуборочная техника, трактор, дети, школьники
Нападавший на школьников мужчина пойманФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полиция в Перми задержала мужчину, нападавшего с ножом на школьников. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия, пояснили «URA.RU» в пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю.

«Сотрудниками полиции установлена личность молодого человека, причастного к совершению противоправного деяния в Свердловском районе Перми. Он задержан. Проверка продолжается», — сообщили агентству в краевом главке.

Очевидцы в социальных сетях ранее сообщили о, как минимум, двух случаях нападения на учащихся школы №124. По словам очевидцев, неизвестный в черной куртке и в черной шапке подкарауливал детей неподалеку от школы. Свидетелем одного из нападений на школьников стал случайных прохожий, который заступился за детей, сообщается в группе «Подслушано Крохаля» Вконтакте.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...