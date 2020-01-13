Тюменцы пожаловались на аллергию из-за водопроводной воды

Грязная вод стала причиной спора между тюменцами и водоканалом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители тюменского микрорайона Лесной пожаловались на низкое качество воды, которая, к тому же, вызывает аллергию. Пост об этом появился в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

«Обращаюсь к Водоканалу. Воду пить невозможно: грязная бежит. Ещё аллергия появилась на руках и ногах. Взяли бы сначала воду на анализ», — написал в публикации автор, не называя своего имени.

В компании «Тюмень водоканал» «URA.RU» рассказали о том, что массовой проблемы с водой в микрорайоне Лесном нет. А случай, о котором идет речь в соцсетях, скорее всего, носит частный характер.

«Последние два месяца из микрорайона Лесной жалоб на качество воды не поступало. Не исключено, что где-то просто засорились трубы. Для решения проблемы нужно просто сообщить о ней в диспетчерскую службу. Это гораздо эффективнее анонимных публикаций в соцсетях», — заявила агентству пресс-секретарь оператора Ирина Айданова.