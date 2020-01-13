12 января 2020
11 января 2020
10 января 2020

Тюменцы пожаловались на аллергию из-за водопроводной воды

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды, грязная вода
Грязная вод стала причиной спора между тюменцами и водоканаломФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители тюменского микрорайона Лесной пожаловались на низкое качество воды, которая, к тому же, вызывает аллергию. Пост об этом появился в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

«Обращаюсь к Водоканалу. Воду пить невозможно: грязная бежит. Ещё аллергия появилась на руках и ногах. Взяли бы сначала воду на анализ», — написал в публикации автор, не называя своего имени.

В компании «Тюмень водоканал» «URA.RU» рассказали о том, что массовой проблемы с водой в микрорайоне Лесном нет. А случай, о котором идет речь в соцсетях, скорее всего, носит частный характер.

«Последние два месяца из микрорайона Лесной жалоб на качество воды не поступало. Не исключено, что где-то просто засорились трубы. Для решения проблемы нужно просто сообщить о ней в диспетчерскую службу. Это гораздо эффективнее анонимных публикаций в соцсетях», — заявила агентству пресс-секретарь оператора Ирина Айданова.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...