День рождения Ельцина отметят в Екатеринбурге его дочь и звезда мировой оперы

Вопрос о визите Татьяны Юмашевой в Екатеринбург прорабатывается, сообщают источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

В «Ельцин Центре» в Екатеринбурге в день рождения первого президента Росси Бориса Ельцина, 1 февраля, пройдут мероприятия, приуроченные к этой дате. Как стало известно «URA.RU», среди гостей, которых в уральской столице ждут организаторы памятных мероприятий, — оперная певица, солистка Михайловского театра и Метрополитен опера Олеся Петрова, а также дочь экс-главы государства и в прошлом его советник Татьяна Юмашева.

В пресс-службе учреждения отметили, что на текущий момент программа мероприятий составлена не до конца, поэтому презентовать ее общественности рано. Тем не менее, на сайте организации уже размещен анонс музыкально-просветительского цикла «Послушайте!». Его фронтменом, помимо Петровой, станет заслуженный артист России, пианист Алексей Гориболь — частый гость таких мероприятий в «Ельцин Центре», которого называют «одним из любимых исполнителей Юмашевой».

Приезд самой Татьяны Юмашевой в Екатеринбург в настоящий момент согласовывается, рассказал источник «URA.RU». «Обычно она приезжает к нам на памятные мероприятия», — добавил он. «Будут ли [в „Ельцин Центре“ 1 февраля] Наина Иосифовна [Ельцина, вдова экс-президента] и Валентин Борисович [Юмашев, зять Ельцина и глава его администрации], неизвестно», — сообщили агентству.

«Мы традиционно в этот день делаем концерты, какие-то тематические кинопоказы, и „Ельцин Центр“ готовит сейчас специальную программу», — рассказал «URA.RU» программный директор «Ельцин Центра» Денис Корнеевский. На просьбу агентства конкретизировать план мероприятий менеджер ответить не смог. Также не удалось получить аналогичную информацию от заместителя исполнительного директора «Ельцин Центра» Людмилы Телень.