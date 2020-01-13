Зеленский сместил жену Порошенко с важного поста и назначил вместо нее свою супругу

Президент Украины Владимир Зеленский включил свою жену Елену в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал». Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
Глава Украины признал недействительным указ экс-президента страны Петра Порошенко о прежнем составе совета по развитию музея. Ранее его возглавляли супруга бывшего украинского лидера Марина Порошенко и экс-глава администрации президента Борис Ложкин. Сейчас указом Зеленского председателем главного музея Украины назначен министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Всего в состав обновленного совета вошли 16 человек, передает
Музей «Мистецький арсенал» был основан в 2006 году по указу украинского президента Виктора Ющенко. Музей заработал после реконструкции здания арсенала в 2009 году. «Мыстецкий арсенал» задуман как главный музей Украины, аналог Лувра или Эрмитажа. На его территории находятся экспонаты украинского культурного наследия из коллекций крупнейших музеев Украины.