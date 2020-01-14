Свердловский главк МЧС начинает сокращение и реорганизацию

Реформа должна привести к оптимизации управления МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главное управление МЧС России по Свердловской области с 1 января 2020 года начало оргштатные мероприятия, в рамках которых ликвидируются юридические лица, которые были созданы для каждого отряда МЧС региона. Одновременно формируется новое штатное расписание во всей структуре главка

«С 1 января будет ликвидировано 20 юридических лиц, которыми были отдельные спасательные отряды, тем самым они лишаются самостоятельности. Единым юрлицом будет свердловский главк МЧС, который будет вести централизованную финансовую и кадровую политику», — рассказал «URA.RU» источник в спасательном ведомстве. По его словам, в отдельных подразделениях будут ликвидированы бухгалтерии и кадровые службы. Всего в структуре главка около 100 объектов, которые с начала 2020 года главк должен будет финансировать напрямую. Речь идет о покупке ГСМ и техники, ее ремонте и обслуживании.

О реформе ведомства по всей России начали говорить еще летом 2019 года. Тогда на федеральном уровне заявлялось о модернизации системы управления спасательными подразделениями. При этом гарантировалось сохранение численности личного состава.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области пообещали предоставить комментарии позже, по запросу.