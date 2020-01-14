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«Честный гаишник» из Сургута заставил работать бывших коллег

© Служба новостей «URA.RU»
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Антитеррористические учения проводимые УФСБ, МВД, ФСО. Сургут, инспектор гибдд, дпс
Экс-полицейский пожаловался на бездействие инспекторов ГИБДДФото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Честный гаишник» из Сургута Сергей Иванов, уволенный после скандала с сыном экс-начальника ГИБДД ХМАО Сергеем Алгазиным, пожаловался главному полицейскому ХМАО на бездействие его подчиненных. Копия жалобы есть в распоряжении «URA.RU».

«Я заметил транспортное средство, которое перевозило крупногабаритный груз с нарушениями ПДД. Я попросил инспекторов ГИБДД, которые были рядом, остановить автомобиль, но сотрудники отказались. Это было сделано только после моего звонка в дежурную часть по Сургуту», — добавил Иванов.

Когда патрульная машина все-таки остановила фуру, то оказалось, что у шофера нет ни водительского удостоверения, ни разрешения на перевозку негабаритного груза. «Как транспортное средство, перевозящее негабарит, смогло беспрепятственно заехать в город Сургут? Данный случай показывает, что контроль за транспортными средствами, перевозящими такие грузы, находится на крайне низком уровне, если не сказать, что его вообще нет!» — пишет Иванов в своем обращении на имя начальника УМВД по Югре Василия Романицы и просит начать служебную проверку в отношении двух полицейских, отказавшихся по просьбе Иванова останавливать грузовик. В пресс-службе УМВД по Югре «URA.RU» подтвердили, что заявление от Иванова уже поступило в секретариат ведомства.

Ранее «URA.RU» писало, что именно водитель большегруза, перевозящий негабарит, стал виновником трагедии, унесший жизни 12 человек, 10 из которых — дети. Вскоре после этого СКР разоблачил преступную схему, по которой у водителей большегрузных автомобилей вымогали деньги за проезд.

Тот самый большегруз
Фото: Сергей Иванов

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