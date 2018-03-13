16:40 13 марта 2018 0

Тот самый мост через Обь, весовой контроль рядом с которым показывает перегруз только тогда, когда это нужно силовикам Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В СКР рассказали о схеме поборов на дорогах Югры, организованной сотрудниками ГИБДД. Сюжет с комментариями силовиков и показаниями участников банды показали в эфире телеканала «Россия-24».

В начале материала журналисты федерального телеканала проводят эксперимент — дважды проезжают на одном и том же грузовике через весовой контроль. На въезде в Сургут — горит зеленый свет, а вот обратно уже красный. Машину едва не эвакуировали, но водителя от огромного штрафа спасло присутствие телекамеры.

Как выяснилось, показания весов на мосту через Обь в районе Сургута контролируется местными стражами закона. Это одна из частей коррупционной схемы, которую использовали сотрудники ГИБДД. Автомобили, владельцы которых заплатили силовикам, беспрепятственно проезжали через все посты. «Четверо жителей города Сургута, которые являлись субъектами предпринимательской деятельности, вступили в сговор с бывшим сотрудником ГИБДД в целях беспрепятственного прохождения их транспортных средств на территории ХМАО», — рассказал в эфире телеканала «Россия-24» старший следователь сургутского следственного отдела СУ СКР по ХМАО Александр Варапаев.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Югре индивидуальные предприниматели давали силовикам взятку, чтобы их грузовой транспорт мог беспрепятственно проезжать по территории Югры. Полицейские таким образом получили более миллиона рублей. Задержано 11 фигурантов, пять из них — сотрудники правоохранительных органов.

По данным СК, в схеме был замешан один из бывших сотрудников ГИБДД — он получал деньги от предпринимателей и передавал сотрудникам ГИБДД. Дежурный инспектор сообщал владельцам грузовиков информацию о месте и времени стоянки полицейских экипажей, и инспекторы не проверяли проезжающие машины, чьи владельцы заплатили. Задержанные подтверждают схему и говорят о миллионных взятках — в эфире телеканала показали признательные показания оперативного дежурного Рустама Шехова и предпринимателя Марата Саляхова — бизнесмена задержали в момент очередной передачи денег.

В сюжете «России-24» подтвердилась и информация, что на банду взяточников в МВД вышли во время расследования ДТП с погибшими детьми из Нефтеюганска. Грузовик Раиля Саитханова перевозил груз с нарушениями, но ни один пост его не остановил. Как ранее сообщало «URA.RU», виновникам страшной аварии вынесли приговор, но расследование этой истории продолжается, и в деле появляются новые фигуранты.