13 января 2020

Захарова показала работу мечты на Шри-Ланке. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиа-форум
Захарова находится в Шри-Ланке с рабочим визитомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая находится с официальным визитом в Шри-Ланке, рассказала о представителях необычной профессии в местных отелях. Своими впечатлениями он поделилась в Facebook.

«В ланкийских отелях люди в форме отгоняют ворон из рогатки. Как вам такая работа мечты?» — написала Захарова. Она добавила, что птицы улетают, когда работники натягивают рогатки, поэтому стрелять им не приходится. В комментариях под этим постом люди предложили ставить чучела, как на огороде.

Глава МИД Сергей Лавров и официальный представитель министерства Мария Захарова в рамках рабочего визита на Шри-Ланку встретятся с президентом, премьер-министром, а также с министром иностранных дел страны, передает RT.

Люди в форме отгоняют ворон из рогатки
Фото: Мария Захарова, Facebook

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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