Захарова находится в Шри-Ланке с рабочим визитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая находится с официальным визитом в Шри-Ланке, рассказала о представителях необычной профессии в местных отелях. Своими впечатлениями он поделилась в Facebook.

«В ланкийских отелях люди в форме отгоняют ворон из рогатки. Как вам такая работа мечты?» — написала Захарова. Она добавила, что птицы улетают, когда работники натягивают рогатки, поэтому стрелять им не приходится. В комментариях под этим постом люди предложили ставить чучела, как на огороде.

Глава МИД Сергей Лавров и официальный представитель министерства Мария Захарова в рамках рабочего визита на Шри-Ланку встретятся с президентом, премьер-министром, а также с министром иностранных дел страны, передает RT.