13 января 2020

Житель Москвы продает свой детский рисунок за 140 миллионов рублей. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский праздник. Курганская генерирующая компания Курган, конкурс рисунков
Картинку предприимчивый москвич нарисовал, когда ему было 6 летФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Москвы выставил на продажу свой детский рисунок за 140 миллионов рублей. Объявление размещено на интернет-ресурсе Avito.

«Ничего искреннее и пронзительнее в мировой живописи сделано не было», — написал автор рисунка. Он подчеркнул, что вложил в свое произведение «всю свою душу и детский восторг». В беседе с «Ридусом», мужчина рассказал, что картина «Красноармеец на лошади» была нарисована в 1984 году, когда ему было шесть лет. Он объяснил, что продает свой рисунок за такую сумму, так как хочет уехать из страны.

Ранее «URA.RU» сообщало, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу двухрублевую монету с браком за миллиард рублей. Член «Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга» Алексей Шукуров заявил, что монета не стоит таких денег. Настоящая цена монеты, по мнению специалиста, 100 рублей.

Лот размещен на сайте Avito
Фото: скрин, Avito

Расскажите о новости друзьям
Юмор Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...