Картинку предприимчивый москвич нарисовал, когда ему было 6 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Москвы выставил на продажу свой детский рисунок за 140 миллионов рублей. Объявление размещено на интернет-ресурсе Avito.

«Ничего искреннее и пронзительнее в мировой живописи сделано не было», — написал автор рисунка. Он подчеркнул, что вложил в свое произведение «всю свою душу и детский восторг». В беседе с «Ридусом», мужчина рассказал, что картина «Красноармеец на лошади» была нарисована в 1984 году, когда ему было шесть лет. Он объяснил, что продает свой рисунок за такую сумму, так как хочет уехать из страны.

Ранее «URA.RU» сообщало, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу двухрублевую монету с браком за миллиард рублей. Член «Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга» Алексей Шукуров заявил, что монета не стоит таких денег. Настоящая цена монеты, по мнению специалиста, 100 рублей.